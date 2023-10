- O Internacional mereceu ganhar lá (Maracanã) e mereceu ganhar ontem. E o Fluminense dentro do padrão, do DNA que tem, fizeram o feijãozinho com o arroz, mudança de direção, acreditando, esperando a oportunidade. Agora, o Valencia está de brincadeira! Ele foi contratado para isso, para no momento decisivo, guardar. É bom jogador, é.! Jogador de Copa do Mundo. Mas em um jogo grande como esse ai, é a hora que você mostra, irmão. Guarda! O jogo pode estar 4 a 0 para o internacional. Estou sendo seu parceiro, pois estou sendo sincero - disse Denilson.