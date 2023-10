- O Internacional não pode dizer que não teve sorte. No Rio, com um homem a mais, deixou o bravo Fluminense empatar o duelo que parecia mais do que decidido. Mas nada se compara com a "pipocada" desta noite, no Beira-Rio. No segundo tempo, já vencendo por 1 a 0, perdeu, com Enner Valencia, duas chances CLARÍSSIMAS de matar as semifinais da Libertadores diante do Tricolor carioca - completou o jornalista.