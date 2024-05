Denílson é direto e diz o que faria em lance polêmico no jogo entre América-MG e Santos

Denílson se manifestou após alguns dias (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 17:23 • São Paulo (SP)

Denílson deu uma opinião polêmica sobre o que faria no lance que gerou forte repercussão na derrota do Santos para o América-MG na última semana.

No lance em específico, o goleiro do Santos, João Paulo caiu lesionado, e Renato Marques, do América-MG, roubou a bola e chutou para o gol. De acordo com as palavras de Denílson, nenhum jogador é culpado e 'isso seria a cultura do futebol', alegando que também faria o gol.

- Eu teria feito o gol também... A culpa não é do Renato, nem do João Paulo, é da cultura do futebol. E aí tio, faria esse gol? - escreveu.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com Denílson, este é um problema de gerações e não de Renato Marques que marcou o gol. Inclusive, citou sua época de jogador.

- Eu fiquei pensando o que eu falaria aqui. Eu faria o gol. É culpa da minha geração, do Ronaldo. A gente foi educado a simular e enganar o árbitro. Não é culpa de quem fez o gol - completou.

Logo após Renato Marques fazer o gol, jogadores do Santos partiram para cima do atacante do América-MG, alegando que o adversário não agiu com Fair Play. João Paulo deixou o campo lesionado. Aos 30 minutos, Willian Bigode marcou para o Alvinegro e deixou tudo igual. Juninho fechou o placar no segundo tempo.