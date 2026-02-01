Bidon fala sobre união do elenco do Corinthians e revela desejo: 'Sonho todo dia com a Seleção'

Titular e um dos destaques na vitória do Corinthians sobre o Flamengo, por 2 a 0, na decisão da Supercopa Rei, em Brasília, na noite deste domingo (1°), o volante Breno Bidon, de apenas 20 anos, celebrou mais um título com a camisa alvinegra e ainda revelou que sonha em atuar pela Seleção Brasileira.

Após a partida, o jogador agradeceu o apoio do elenco corintiano na ajuda neste início de carreira. Segundo Bidon, o nível que vem atingindo dentro de campo atualmente não seria possível sem o auxilio coletivo.

- A gente trabalha para chegar nesses momentos e graças a Deus, Deus vem me honrado, conseguindo fazer boas partidas. Grupo me ajudou bastante a chegar neste nível. Tudo que eles me ajudam não teria evoluído sem eles. Muitos caras que, no dia a dia, parece que não, mas são fenomenais. A gente é um grupo muito unido. Ontem, 9, 8 jogadores passando mal (virose), suspeita que foi algo em Santos. (Você estava entre eles?) Eu não estava - disse jogador, após a conquista da taça.

Questionado se sabia da presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no estádio, o jovem revelou que não, mas elogiou a partida e acredita que o comandante tenha gostado do que viu.

- Não vi. Legal que ele pode estar aí, acredito que tenha sido um grande jogo. Espero que ele tenha gostado - continuou Bidon.

– Sonho de moleque jogar pela Seleção Brasileira. Pude ser campeão pela Seleção sub-20, já foi um orgulho imenso vestir a camisa do Brasil. Sonho todo dia com Seleção, mas tenho que trabalhar, o nível é muito alto. Tenho que continuar trabalhando para que um dia isso possa acontecer. Sempre trabalho pensando em seleção – completou.

