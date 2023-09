Bruno Lage colocou o cargo à disposição da diretoria do Botafogo após a derrota para o Flamengo, na noite deste sábado (2), no Nilton Santos. O técnico alvinegro compareceu à coletiva de imprensa, respondeu apenas uma pergunta e se retirou de uma forma que desagradou torcedores e jornalistas. Um dos profissionais de imprensa que questionou a declaração do português foi Eric Faria.