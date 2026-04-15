Decisão de Diniz em Corinthians x Santa Fe viraliza: 'De novo não'

Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Com uma série de desfalques, o Timão vai a campo com a mesma escalação que disputou as últimas duas partidas.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Alvinegro vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele. Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

A decisão de Diniz em repetir a escalação da equipe que disputou suas duas primeiras partidas sob o seu comando, que até o momento, segue invicta.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores não gostaram da decisão do treinador, contestando a titularidade de André e a repetição na escalação.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja a repercussão:

Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao clube brasileiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2016. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.

Passaram-se, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição, o Corinthians avançou na primeira colocação do grupo, enquanto o Santa Fe foi eliminado ainda na fase inicial.

continua após a publicidade

Corinthians x Santa Fe. (Foto: Arte/Lance!)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.