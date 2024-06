De La Cruz, do Flamengo, é exaltado em goleada do Uruguai na Copa América: ‘Recital’

De La Cruz teve grande atuação em Uruguai x Bolívia (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Uruguai goleou a Bolívia por 5 a 0 na última quinta-feira (27), na Copa América, em grande jogo do meia Nico de La Cruz, do Flamengo. Comentarista da partida no "sportv", o jornalista Paulo César Vasconcellos classificou a atuação do atleta de 27 anos como "recital".

- Recital do De La Cruz. Nós vimos hoje a melhor exibição individual de um jogador nessa Copa América até agora. Justifica porque ele é titular na seleção do Uruguai. E é substituído simplesmente por um jogador de um nível do tamanho do Arrascaeta - disse PC.

A declaração de PC Vasconcellos foi dada quando De La Cruz foi substituído por Arrascaeta, aos 43 minutos do segundo tempo. Apesar de não ter balançado as redes, o meia contribuiu com uma assistência, além de ter criado inúmeras jogadas perigosas.

Ex-River Plate, De La Cruz chegou ao Flamengo no início do ano e rapidamente caiu nas graças do torcedor. Até aqui, são 25 jogos pelo Rubro-Negro, com dois gols e três assistências. Pela seleção uruguaia, o meia atuou em 28 partidas, com cinco gols.