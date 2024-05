Davi, do BBB, dá declaração inusitada sobre o Brasileirão: ‘Pararam jogo para votar’

Davi, do BBB, chamou atenção por declaração sobre jogo do Brasileirão (Foto: Podpah)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito chamou atenção com uma declaração sobre um jogo do Campeonato Brasileiro. Durante conversa no "PodPah", o baiano afirmou que a partida entre Bahia e Fluminense, que ocorreu no dia da final do reality show, foi paralisada para que os torcedores pudessem votar para o participante vencer o programa.

- Mano, falaram que pararam o estádio, a Arena Fonte Nova. O jogo (Bahia x Fluminense) foi interrompido para a galera votar para eu ser campeão do Big Brother. Você tem noção do que é isso, parceiro? Parar um jogo para falar assim: 'Vota no Davi! Bora, todo mundo abre o celular e vota no Davi!'. Isso mexeu comigo quando eu soube dessa notícia - disse Davi.

A partida entre Bahia e Fluminense, de fato, foi paralisada, mas por conta das fortes chuvas em Salvador no dia 16 de abril. O duelo foi interrompido por mais de 30 minutos para que o gramado tivesse condições de jogo. O confronto foi vencido pelo Esquadrão, por 2 a 1. Minutos depois, foi anunciada a vitória de Davi no BBB.