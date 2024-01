Os jornais da Espanha também dizem que a defesa do jogador brasileiro planeja o testemunho da ex-esposa de Daniel, Joana Sanz. Ela poderia declarar, de acordo com a imprensa, que o ex-Barcelona chegou em casa "muito perturbado" após os fatos ocorridos na casa noturna. No entanto, Joana estava nas Ilhas Canárias naquele dia.