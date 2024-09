Ex-zagueiro Léo e sua esposa (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), antes do início da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, com apoio do Mineirão, prestou homenagem a Camila Campos, esposa do ex-zagueiro Léo, bicampeão da Copa do Brasil pelo clube mineiro, que luta contra o câncer de mama;

Ídolo da raposa, Léo, Camilia e a as duas filhas, estavam presentes no estádio para a homanagem. O telão do Mineirão exibiu a mensagem "Força Camila! Estamos com você". Sob aplausos da toricida cruzeirense, Camila recebeu uma camisa do clube com o número três e a frase "Força Camila" escrita nas costas.

O casal tornou público a luta de Camilia contra o cânce de mama no dia 11 de julho deste ano. O tumor foi descoberto em estágio avançado, enquanto Camila estava em fase final de gestação de Sofia, segunda filha do casal. O parto foi bem sucedido.

Mineiro de Contagem, Léo começou sua carreira nas categorias de base do Grêmio, passou pelo Palmeiras e chegou ao Cruzeiro, time de coração, em 2011. O zagueiro vestiu a camisa celeste em 401 jogos em mais de 10 anos. O ex-atleta conquistou duas Copas do Brasil e quatro edições do Campeonato Mineiro enquanto jogava pelo Cruzeiro