Cristiano Ronaldo e Messi foram por mais de uma década os principais nomes do futebol mundial e, por curiosidade, são os únicos representantes da modalidade no ranking das dez celebridades mais bem pagas do Instagram. O argentino, vale destacar, possui a segunda conta com mais seguidores da rede, com 479 milhões de pessoas - atrás do português, acompanhado por 597 milhões.