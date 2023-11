A torcida do Al-Ettifaq provocou Cristiano Ronaldo no duelo contra o Al-Nassr, em jogo da Copa do Rei Saudita. No duelo da última terça-feira (31), os torcedores adversários gritaram o nome de Messi quando o português estava com a bola. Em resposta, o craque pediu silêncio ao público no estádio. Assista ao vídeo acima: