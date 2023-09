De férias na casa do ex-namorado Éder Militão, Karoline Lima se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (1) para esclarecer os rumores sobre uma possível volta com o jogador do Real Madrid. A influenciadora respondeu seus seguidores no Instagram e explicou o motivo de estar hospedada na residência do pai de sua filha Cecília, de um ano.