Luís Suárez, um dos maiores nomes do futebol mundial desta geração, concedeu uma entrevista exclusiva à 'ESPN' para comentar sobre as principais questões que cercam o atacante, inclusive a possibilidade de aposentadoria. A conversa inédita do jogador do Grêmio com uma emissora de televisão do Brasil vai ao ar neste sábado (2), às 19h30, no programa 'Bola da Vez', que será apresentado por André Plihal, com participações de Gustavo Berton e Diego Lugano.