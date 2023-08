Durante a edição desta sexta-feira (18) do programa 'Os Donos da Bola', da Band, o apresentador Neto disse que a decisão da entidade evidencia a nova realidade do Brasil, que, em suas palavras, deixou de ser o país do futebol para tornar-se ''da risada''. Em outro momento, o ex-jogador cutuca a CBF e diz que ''tudo lá dentro é do Fluminense'', mais uma vez questionando a escolha por Fernando Diniz - que se mantém nas funções no Tricolor carioca.