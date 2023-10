O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (3), após ser derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, na fase semifinal do torneio. Para o comentarista Craque Neto, no entanto, o time paulista não terá muito tempo para lamentar a queda no torneio continental e precisa se preocupar com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.