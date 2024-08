Neto detonou atuação de titular do São Paulo no Allianz Parque (Foto: Reprodução/Rádio Craque Neto)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram neste domingo (18), no Allianz Parque, em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. No gol Alviverde que consagrou a vitória por 2x1, o goleiro Rafael, do Tricolor, saiu mal do gol e foi muito criticado pelo ex-jogador e comentarista 'Craque Neto'.

O Palmeiras foi às redes com Flaco López, duas vezes, enquanto o São Paulo diminuiu com Luciano. Lázaro ainda teve um gol anulado por impedimento. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chegou a 41 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 38.

Rafael foi convocado para a Seleção Brasileira comandada por Dorival Júnior, ex-técnico do São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

- Esse goleiro é uma mão de pau, é muito ruim o Rafael, goleiro de pebolim. Ele soltou a bola várias vezes, sai dando soco. No lance do gol, ele sai mal no cruzamento do Rony - disse Neto, antes de completar:

- O Rafael ter sido convocado para a Seleção Brasileira é um aborto da natureza, é um absurdo. É uma vergonha um goleiro como esse ser titular - concluiu.

