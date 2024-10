CPI das Apostas: entenda participação de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra pode participar da CPI das Apostas (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

O destino da influenciadora Deolane Bezarra está traçado na CPI das Apostas. De acordo com a apuração do site Metrópoles, a ex-participante do reality show "A Fazenda", tem a oportunidade de escolher como deseja participar do processo. A presença dela não é obrigatória para as investigações que ocorrem no Senado.

➡️Familiar de Paquetá que enviou Pix a Luiz Henrique tenta fugir de CPI

➡️Novo namoro de Luiz Henrique contradiz estratégia do Botafogo na CPI das Apostas

A presença da loira no Plenário está sob a própria decisão. Caso ela opte por participar da CPI, ela estará devidamente amparada por uma ordem legal. Ou seja, poderá contar com a presença de um advogado. Além disso, a influenciadora também pode não ter a obrigatoriedade de dizer somente a verdade.

Outro cenário seria Deolane se negar a participar do processo. Nesta ocasião, ela terá o direito de permanecer em silêncio sem sofrer consequências. Vale lembrar, que a CPI no Senado acontece para investigar casos supostos casos de manipulação de apostas esportivas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Envolvimento da inflenciadora

Deolane foi presa em setembro devido a suspeita no envolvimento de ações criminosas com a empresa de apostas esportivas Esportes da Sorte. Ela conseguiu a liberdade no dia 24 de setembro, por decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ao todo, a influenciadora ficou detida por 14 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque, nos arredores de Recife.

Além da advogada, outra personalidade chamada para depor na CPI das apostas foi o jogador Lucas Paquetá. O meia do West Ham, da Inglaterra, foi denunciado pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por supostamente ter manipulado cartões amarelos em partidas da Premier League para beneficiar apostadores. A oitiva do jogador está marcada para o dia 30 de outubro.