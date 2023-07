No jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina, obteve o maior público da história do futebol na Nova Zelândia. De acordo com dados oficiais, 42.137 torcedores estiveram presente no Eden Park, em Auckland, para acompanhar a vitória da seleção da casa contra a Noruega. Na Austrália, 75.784 acompanharam o triunfo da seleção australiana contra a Irlanda.