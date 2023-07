A Copa do Mundo Feminina nem bem começou e já trouxe bons números de audiência logo no primeiro dia de transmissões no sportv. Na noite desta quinta-feira, dia 20, o duelo entre as meninas da Nigéria e do Canadá levou o canal à liderança da tv paga, elevando a média da faixa em 400% (aumentando a audiência em 5x) em comparação com as quatro semanas anteriores.