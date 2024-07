Copa do Brasil: ex-árbitro critica expulsão de jogador do Goiás contra o São Paulo

São Paulo x Goiás contou com uma polêmica no primeiro tempo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 21:14 • São Paulo (SP)

O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Goiás, contou com uma polêmica no primeiro tempo nesta terça-feira (30), no Morumbi. Marcão, do Esmeraldino, foi expulso após lance com Luciano, do Tricolor. Para o ex-árbitro Sálvio Spínola, a jogada era para cartão amarelo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O jogador foi chutar a bola e atinge, com o pé alto, o Luciano com a sola da chuteira. Isso para o VAR é cartão vermelho? Não vejo movimento de agressão, para mim o cartão amarelo estava bem resolvido. Para mim, esse não é um lance para intervenção do VAR - criticou Sálvio, na "Prime Video".

Aos 35 minutos da etapa inicial, Marcão levantou o pé, acertou Luciano e recebeu cartão amarelo. O VAR chamou Jonathan Benkenstein Pinheiro para analisar a jogada, e o árbitro expulsou o jogador. O vermelho causou revolta nos jogadores do Goiás, que pressionaram o juiz ao fim do primeiro tempo.