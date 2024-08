Convocação da Seleção Brasileira: Galvão é direto ao fazer pedido a Dorival Jr

Galvão Bueno fez pedido a Dorival Jr antes da convocação da Seleção (Foto: Reprodução/Flow Podcast)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa ocorre nesta sexta-feira (23). Nas redes sociais, o narrador Galvão Bueno pediu ao técnico Dorival Jr a convocação de jogadores que atuam no Brasil. O locutor também afirmou que a equipe precisa de mudanças.

- A FIFA já recebeu a lista da próxima convocação da Seleção. Os clubes já foram avisados que vão ceder jogadores. Nós já sabemos que o problema agora é que um dos jogos das quartas da Copa do Brasil é colado no jogo com o Paraguai. Dorival, por favor, bate firme! Tá na hora de mudanças. Tem jogadores aqui que precisam estar na seleção - escreveu Galvão.

A Seleção Brasileira faz dois jogos em setembro pelas Eliminatórias. No dia 6, a equipe de Dorival Jr joga no Couto Pereira contra o Equador e, quatro dias depois, viaja para jogar fora de casa contra o Paraguai. O Brasil está na 6ª posição com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina.