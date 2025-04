Contratado como narrador, Tiago Leifert assume outra função no SBT; entenda

Contratado para assumir o cargo deixado pelo narrador Cléber Machado, Tiago Leifert vai assumir outra função no SBT. Além do cargo como locutor, o apresentador também estará no comando do reality show musical "The Voice", que será capitaneado pelo produtor Boninho, ex-Globo, na emissora.

- Falei para você: "Tiago, você é um cara completo", aí você falou: "Não, estou bem narrando futebol". Só que aí vem o Boninho, faz um convite para você apresentar o The Voice, você nem pensa e já fala que vai, né? Comigo você nega - brincou o apresentador César Filho durante um programa do SBT.

- O Big Boss me escala e eu obedeço. Se o Boninho chama, a gente só acata - respondeu Tiago, com bom humor.

Tiago Leifert atuou em nove temporadas do "The Voice" na Globo, e agora voltará ao programa, desta vez no SBT. O apresentador estreou como narrador na nova emissora em fevereiro, em jogo da Champions League. Na última terça-feira (4), o locutor comandou a vitória do Fluminense sobre o Once Caldas-COL, na primeira rodada da Sul-Americana.

Carreira de Tiago Leifert

Tiago Leifert chegou à Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na empresa até ganhar espaço no entretenimento, comandando o programa musical "The Voice Brasil".

O jornalista também passou por programas como "É De Casa" e "Encontro", além de participar da cobertura de desfiles das escolas de samba na Globo. Em 2017, Leifert assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, onde ficou até pedir demissão, em 2021.

