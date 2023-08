O suposto ex-gerente de mídia social da NBA, Dean Joannou, invadiu a conta do Facebook da liga e fez um forte desabafo sobre as condições de trabalho do setor. Com indiretas a Adam Silver, o relato afirma que funcionários das redes sociais são superestimados e, por vezes, expostos a turnos de 14 horas ininterruptas por um salário de menos de 50 mil dólares anuais (pouco mais de R$ 249 mil).