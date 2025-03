Conmebol erra em sorteio e vira piada nas redes sociais: ‘Histórico’

A Conmebol cometeu um erro ao vivo durante o sorteio da Copa Sul-Americana, nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai. Após as bolinhas serem escolhidas, a confederação duplicou o nome do Vitória-BA, e colocou o clube brasileiro em dois grupos diferentes, no B e no D.

Ao repetir o Vitória, a Conmebol "excluiu" o Atletico Grau, do Peru. O erro não foi consertado ao vivo durante a transmissão, mas foi anunciado de forma correta nas plataformas oficiais da Conmebol. O clube brasileiro está no Grupo B, enquanto a equipe peruana está no Grupo D.

