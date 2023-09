O sonho de grande parte dos torcedores é que em algum momento alguém muito rico chegue e invista seu dinheiro no clube para que ele possa virar uma super potência. A revista Forbes divulgou a lista atualizada de 2023 com o ranking dos 10 bilionários brasileiros com as maiores fortunas. Por conta disso, o Lance! listou o time do coração desses magnatas. Veja a seguir!