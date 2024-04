Conheça a mansão de R$ 13 milhões onde Gabigol, do Flamengo, treina durante suspensão

Gabigol mora em mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Quando entrar em campo nesta terça-feira (2) para encarar o Millionarios, pela Libertadores, o Flamengo não poderá contar com Gabigol, herói dos últimos dois títulos continentais. Suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, o atacante não pode nem frequentar o CT Ninho do Urubu.



Diante da situação, o clube definiu que, enquanto a punição estiver em curso, o camisa 10 vai treinar utilizando a estrutura da própria casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso, o Fla disponibilizou uma equipe de profissionais para acompanhar Gabi.



Desde 2022, o atleta vive em um condomínio próximo da praia da Barra e que conta com estrutura de campo e academia. De acordo com o jornal "Extra", ele morou por aluguel no local durante oito meses e depois comprou o imóvel por R$ 13 milhões.



A mansão de Gabigol tem 900 metros quadrados, cinco suítes, sauna a vapor, piscina aquecida, espaço gourmet, adega climatizada, cinema, escritório e três andares, sendo o último deles dedicado a um grande salão de jogos.

O camisa 10 do Flamengo fez questão de personalizar o espaço com grafites de seus ídolos como Pelé e Ayrton Senna, além de uma imagem própria escrito "predestinado", em uma dos ambientes.



Em 2023, Gabigol abriu as portas de sua mansão para o youtuber Jon Vlogs. A residência do jogador chamou atenção nas redes sociais por algumas excentricidades. Confira o vídeo abaixo:

Mansão de Gabigol na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)