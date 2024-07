Comentarista faz alerta sobre Mano Menezes no Fluminense e cita Corinthians

Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense (Foto: Divulgação/Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense acertou a chegada do técnico Mano Menezes nesta segunda-feira (1). Comentarista da "ESPN", Renato Rodrigues analisou a contratação do técnico e afirmou que a parceria "pode dar certo". No entanto, o jornalista fez um alerta sobre situação vivida pelo treinador no Corinthians em 2023, que será similar a do Tricolor.

- Se o Fluminense diz que quer uma ruptura de modelo de jogo, ele sabe o que está fazendo. O Mano pode dar estabilidade para problemas que o Fluminense tem hoje, que é ser mais consistente defensivamente, organização sem bola. O Mano da temporada passada consegue dar essa estabilidade ao Corinthians - começou Renato.

- Mas o Mano vai ter um problema no Fluminense que ele tinha no Corinthians, com um elenco +30 (idade), com dificuldade de manter intensidade de jogo. Era um Corinthians que tinha dificuldade no embate físico. É um acordo que pode dar certo, mas tem vários obstáculos. Não sei como o Mano vai lidar com essa característica de elenco - completou.

Mano Menezes chegou ao Corinthians em setembro do ano passado após passagem ruim de Vanderlei Luxemburgo pelo clube. O treinador chegou com a missão de livrar o Alvinegro do rebaixamento e conseguiu, na penúltima rodada do Brasileirão. Após início ruim no Campeonato Paulista, o técnico acabou demitido do comando do time.