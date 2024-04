Comentarista analisou a situação do técnico do Tricolor (Foto: Reprodução / Sportv)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 00:00 • São Paulo (SP)

Com a derrota do São Paulo em estreia no Brasileirão, contra o Fortaleza no Morumbis, a torcida presente no estádio criticou e vaiou bastante o treinador Thiago Carpini após a partida. Muitos, inclusive, pedindo a demissão do técnico.

Entretanto, Lédio Carmona - que estava comentando o jogo na transmissão do SporTV -, deu sua opinião: tendo em vista os próximos jogos do São Paulo, sendo a próxima rodada contra o Flamengo no Maracanã, manteria o técnico.

Mas o comentarista também falou sobre os desfalques. Para ele, 'é difícil um técnico trabalhar com oito lesionados'.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O São Paulo estava melhor no segundo tempo muito pelo volume do Igor Vinícius. As substituições não encaixaram, o Vojvoda tinha muito mais alternativa que o Carpini. O São Paulo está muito desfalcado, tinham oito desfalques só por lesão. Assim fica difícil para o treinador - disse.

- Pega um Flamengo fora, um Atlético-GO fora. Os dois próximos fora de casa. Como faz? Resolve tirar o Carpini agora com três dias para um jogo contra o Flamengo. Vai contratar um técnico até lá? Vai fazer o que? Colocar um interino para enfrentar o Flamengo? Eu manteria o Carpini - completou.