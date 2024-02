Com audiência igual a de horário nobre, a luta entre Popó e Bambam, no Fight Music Show 4, foi um sucesso nacional. Foi mais um exemplo de como lutas entre celebridades vêm ganhando cada vez mais espaço no meio, com lutas de exibição e duelos envolvendo atletas e ex-atletas. Em entrevista ao Lance!, a comentarista Ana Hissa, do SporTV e Combate, explicou o crescimento da popularidade deste tipo de evento, e em como isso afeta o cenário das lutas no Brasil.