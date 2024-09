Comentarista de arbitragem aponta erro em lance polêmico de Fortaleza x Corinthians

Corinthians venceu o Fortaleza na Copa Sul-Americana (Foto: Thiago Gadelha/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 23:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians venceu o Fortaleza no primeiro jogo das quartas da Sul-Americana, nesta terça (17). O segundo tempo contou com um lance polêmico, em que Yuri Alberto foi derrubado na área. Para Nadine Basttos, comentarista de arbitragem do SBT, o árbitro deveria ter marcado o pênalti.

- O Pedro Augusto segura o Yuri Alberto pela cintura e acaba puxando. O árbitro não viu, mas a falta aconteceu. Ele impede o Yuri Alberto de disputar essa bola porque ele puxa e impede o jogador de ir para frente. Tem impacto? Na minha opinião sim - disse Nadine na transmissão.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto foi lançado na área e o zagueiro Pedro Augusto o segurou. O atacante reclamou bastante do lance, mas o árbitro não marcou a possível penalidade e nem foi chamado para a consulta no VAR.

O pênalti não fez falta para o Corinthians, que venceu o Fortaleza por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Igor Coronado. Na próxima semana, os clubes se enfrentam novamente, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo das quartas de final.