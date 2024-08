Comentarista critica Pedro Raul após gol perdido: ‘Pegou a profissão errada’

Pedro Raul em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro

Pedro Raul perdeu uma chance clara de gol, que poderia ter colocado o Corinthians na frente do placar contra o Fortaleza no primeiro tempo. Durante a transmissão do Premiere, o comentarista Sérgio Xavier Filho, o Serginho, analisou o gesto técnico do atacante e o criticou pela chance perdida.

Na visão do jornalista, o camisa 20 do Corinthians faz um gesto de zagueiro no lance. Ao invés de escorar a bola para o gol, ele chutou de baixo para cima, o que fez a bola subir ir para fora.

- A impressão que deu foi que ele fez o gesto do zagueiro, de pegar em baixo da bola para ela subir. Não sei, mas na carteira de trabalho dele tá atacante. Então, acho que ele pegou a profissão errada neste caso - analisou o comentarista.

A chance aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo do confronto entre as equipes. No lance, Matheus Bidu consegue realizar um cruzamento que encontrou o atacante na área livre para marcar. Porém, Pedro Raul acabou isolando a bola em baixo do gol. Confira o lance abaixo: