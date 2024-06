Comentarista critica decisão do técnico do Vasco contra o Botafogo: ‘Inexplicável’

Rafael Paiva foi criticado por PC Vasconcellos por substituir Payet contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 20:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma decisão de Rafael Paiva, técnico do Vasco, gerou críticas do jornalista Paulo César Vasconcellos no jogo contra o Botafogo. No início do segundo tempo, o treinador tirou o meia Dimitri Payet, que havia entrado aos 13 do primeiro tempo. O comentarista classificou a substituição do comandante como "inexplicável".

- Se não foi por lesão, torna-se inexplicável a saída do Payet. Estava bem no jogo, é um jogador que com passe, com a qualidade que tem, pode desestabilizar o sistema defensivo para o adversário. Entrou aos 13° do primeiro tempo e saiu aos 13° do segundo. Para mim uma saída precoce e inexplicável até o momento - disse PC.

Payet começou no banco de reservas e entrou no lugar de Estrella, que deixou o campo lesionado. O francês também se recuperou recentemente de uma contusão e não atuava desde o início do mês, na goleada sofrida para o Flamengo. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols do zagueiro Bastos e do atacante Vegetti.