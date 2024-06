River Plate pode jogar a final da Libertadores em casa (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 03/06/2024 - 14:04

O sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores aconteceu nesta segunda-feira e definiu também as chaves até a final da competição, que vai acontecer na Argentina. E, segundo o comentarista Rodrigo Bueno, da ESPN, o River Plate, dono do Monumental de Nuñez, um dos estádios cotados para sediar a decisão, será o campeão do torneio, derrotando um clube brasileiro na sua própria casa.

- O River já está na semifinal. Imagina toda a atmosfera do continente, da Conmebol, o futebol brasileiro vem dominando a Libertadores, nos últimos anos só deu clube brasileiro. Imagina a força para o River chegar nessa decisão. Pra mim, o River está na final. E aí eu acho que ele vai ser campeão em cima de um time brasileiro. O River, para mim, será campeão no Monumental em cima de um brasileiro. Vai acabar a hegemonia brasileira e confirmar que em ano terminado em 4, brasileiro não ganha a Libertadores - disse Rodrigo Bueno.

Rodrigo Bueno acredita que o River Plate será campeão da Libertadores (Foto: Reprodução)

OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

San Lorenzo (Argentina) x Atlético-MG

Nacional (Uruguai) x São Paulo

Flamengo x Bolívar (Bolívia)

Colo-Colo (Chile) x Junior Barranquilla (Colômbia)

Talleres (Argentina) x River Plate (Argentina)

Peñarol (Uruguai) x 1º do Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º do Grupo C x Fluminense

As oitavas de final da Libertadores estão marcadas para acontecer entre os dias 14 e 21 de agosto. Apenas o Grupo C ainda não tem os dois classificados para as oitavas, devido aos jogos adiados do Grêmio, em decorrência da tragédia no Rio Grande do Sul. Além do time gaúcho, a chave é composta por The Strongest (Bolívia), Huachipato (Chile) e Estudiantes (Argentina).