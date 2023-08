O Vasco passa por situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. O time é lanterna da competição no momento, mas ainda tem chances de se livrar do rebaixamento. Comentarista na "Band", o ex-goleiro Velloso brincou sobre a possível queda do clube carioca para a Série B do Brasileirão. Questionado pelo apresentador Neto sobre a situação da equipe cruz-maltina, o ex-atleta disse que o Vasco "vai estar na Band" ano que vem, já que a emissora tem os direitos de transmissão da segunda divisão nacional.