Comentarista aposta em título histórico do Manchester City, mas faz ressalva

Guardiola pode conquistar mais uma Premier League com o Manchester City (Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Manchester City está prestes a fazer história no futebol: ser o primeiro time a vencer o Campeonato Inglês por quatro vezes consecutivas. Para Mário Marra, comentarista da partida na ESPN, há um favorito claro, mas a história recente mostra que não será tão fácil.

Mario Marra estará ao lado de Rogério Vaughan e Carlos Eugênio Simon para acompanhar o jogo entre Manchester City e West Ham. Uma vitória do City garante o título para a equipe. Se empatar, dependerá de um tropeço do Arsenal, que enfrentará o Everton, com transmissão na ESPN 4.

- Eu acho muito difícil o City tropeçar. É um time com 22 jogos de invencibilidade. O volante Rodri tem 49 jogos de invencibilidade! É um time sólido, com casca e experiência para a hora da decisão. Claro que do outro lado tem o adversário, com a despedida do técnico David Moyes do West Ham e todo esse apelo emocional. Mas a diferença técnica é muito grande - ponderou Marra.

No entanto, apesar da grande fase vivida pelo City há algumas temporadas, o comentarista da ESPN lembra que recentemente a equipe sofreu muito em uma situação parecida, quando quase viu o título escapar.

- Há duas temporadas, Liverpool e City chegaram praticamente na mesma situação na última rodada. E o City começou a partida perdendo de 2 a 0 para o Aston Villa. Conseguiu a virada, em um grande jogo do Gündogan, e ajudou a construir essa história recente da equipe - lembrou Mario Marra.