Comentarista analisa City x United, pela Copa da Inglaterra, e cita mudança dos Red Devils

Manchester United e Manchester City se enfrentam na final da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 05:00 • Londres (ING)

O fim de semana reserva um grande clássico do futebol mundial, valendo título da mais antiga competição do mundo. Neste sábado, às 11h, Manchester City e Manchester United se enfrentam em Londres, com transmissão da ESPN. E para Mário Marra, comentarista do jogo, o desafio será parar o atual campeão inglês.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O City é favorito destacado, mas do outro lado tem um time muito grande e é um jogo só, não é uma campanha de 38 rodadas. O Ten Hag, técnico do United, vai mudar o time, deve ter um meio campo de mais energia, de mais combate para evitar a posse de bola exagerada do City pelo meio. Deve ter muita energia, deve ter mais desarme - disse Marra.

- É claro, os dois times estão em final de temporada, estão mais cansados e isso aumenta até a possibilidade de o City vencer, mas é um jogo só. O United tem desafiado, não tem conseguido, mas tem desafiado o City nas últimas temporadas - completou o comentarista.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

No sábado, o comentarista terá a companhia de Rogério Vaughan na narração e Carlos Eugênio Simon na análise da arbitragem. Além disso, a ESPN contará com João Castelo Branco e Renato Senise in loco, direto do icônico estádio de Wembley, para passar todas as informações da partida.