Os Estados Unidos e o Canadá, ambos derrotados nas semifinais, conquistaram as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os estadunidenses têm uma história dominante no basquete olímpico, com oito títulos em dez edições recentes, incluindo as últimas quatro conquistas consecutivas. No total, acumulam 16 medalhas de ouro.