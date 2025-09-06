Com ou sem Bortoleto? IA aponta cinco primeiros colocados no GP da Itália
Corrida acontece no Circuito de Monza, neste domingo (7)
Neste final de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Itália, no Circuito Internacional de Monza. A prova que marca a 16ª etapa nesta temporada, tem o australiano Oscar Piastri na liderança. Com transmissão da TV Band e F1TV, a corrida acontece neste domingo (7), às 10h (de Brasília).
Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, analisar as possibilidades do GP da Itália. Confira.
Oscar Piastri lidera a competição com 309 pontos, são sete vitórias e 13 pódios conquistados para o australiano na temporada. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, vem logo atrás com 275 pontos, cinco vitórias e 12 pódios. A dupla de pilotos da McLaren é acompanhada pelo tetracampeão da F1, Max Verstappen.
As quatro últimas corridas da temporada foram conquistadas por um dos pilotos da McLaren. Segundo a IA, os carros altamente eficientes em circuitos de alta velocidade podem ajudar a equipe neste circuito de Monza.
Ainda de acordo com a ferramenta de inteligência artificial, Gabriel Bortoleto, estreante brasileiro pela Sauber, tem impressionado com atuações sólidas, mas deve ficar com o 10º lugar no GP da Itália.
Confira as previsões para o GP da Itália
1º lugar - Lando Norris (McLaren)
2º lugar - Oscar Piastri (McLaren)
3º lugar - Charles Leclerc (Ferrari)
4º lugar - Lewis Hamilton (Ferrari)
5º lugar - Max Verstappen (Red Bull)
10º lugar - Gabriel Bortoletto (Sauber)
