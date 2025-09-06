menu hamburguer
Fora de Campo

Com ou sem Bortoleto? IA aponta cinco primeiros colocados no GP da Itália

Corrida acontece no Circuito de Monza, neste domingo (7)

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto é um dos destaques da temporada na Fórmula1 (Foto: Joe Klamar / AFP)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
06:30
  Matéria
  Mais Notícias

Neste final de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Itália, no Circuito Internacional de Monza. A prova que marca a 16ª etapa nesta temporada, tem o australiano Oscar Piastri na liderança. Com transmissão da TV Band e F1TV, a corrida acontece neste domingo (7), às 10h (de Brasília).

Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, analisar as possibilidades do GP da Itália. Confira.

Oscar Piastri lidera a competição com 309 pontos, são sete vitórias e 13 pódios conquistados para o australiano na temporada. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, vem logo atrás com 275 pontos, cinco vitórias e 12 pódios. A dupla de pilotos da McLaren é acompanhada pelo tetracampeão da F1, Max Verstappen.

As quatro últimas corridas da temporada foram conquistadas por um dos pilotos da McLaren. Segundo a IA, os carros altamente eficientes em circuitos de alta velocidade podem ajudar a equipe neste circuito de Monza.

Ainda de acordo com a ferramenta de inteligência artificial, Gabriel Bortoleto, estreante brasileiro pela Sauber, tem impressionado com atuações sólidas, mas deve ficar com o 10º lugar no GP da Itália.

Confira as previsões para o GP da Itália

1º lugar - Lando Norris (McLaren)

2º lugar - Oscar Piastri (McLaren)

3º lugar - Charles Leclerc (Ferrari)

4º lugar - Lewis Hamilton (Ferrari)

5º lugar - Max Verstappen (Red Bull)

10º lugar - Gabriel Bortoletto (Sauber)

Lando-Norris-Corrida-GP-de-Miami
Lando Norris pode conquistar mais uma vitória na temporada (Foto: Chandan Khanna / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias