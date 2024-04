Com estreia de Paulo Andrade, Globo define escala para primeira rodada do Brasileirão

Paulo Andrade estreia na Globo em São Paulo x Fortaleza (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasileirão começa neste fim de semana, e a Globo, detentora dos direitos de transmissão, definiu a escala para a primeira rodada. Uma das novidades é a estreia de Paulo Andrade, ex-ESPN, que estará no sportv para a narração de São Paulo x Fortaleza, neste sábado (13).

Principal narrador da ESPN nos últimos anos, Paulo Andrade foi anunciado pela Globo no último mês. Ao lado do narrador no jogo entre São Paulo e Fortaleza estarão os comentaristas Lédio Carmona e Alline Callandrini. O duelo no Morumbi também será exibido no Premiere.

Já no domingo, às 16h, dois jogos serão transmitidos pela Globo em TV aberta. No Rio de Janeiro, a emissora exibe Vasco e Grêmio, com comando de Luis Roberto e comentários de Júnior e Róger Flores. A partida também será transmitida para o Rio Grande do Sul e outros 11 estados.

No mesmo horário, em São Paulo, a Globo transmite o duelo entre Corinthians e Atlético-MG. Gustavo Villani narra o jogo, com comentários dos ex-jogadores Ricardinho e Caio Ribeiro. A partida também será exibida em Minas Gerais (com exceção de Juiz de Fora) e outros 12 estados.