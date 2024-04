Clube inglês pede R$ 660 milhões por jogador que morreu em queda de avião

O atacante argentino Emiliano Sala morreu em acidente aéreo em 2019 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 11:38 • Nantes (FRA)

A morte do atacante argentino Emiliano Sala em acidente aéreo há cinco anos ainda gera questionamentos na Justiça. O Cardiff City, da Inglaterra, recorreu a um tribunal francês alegando perdas de mais de 120 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões) na disputa que trava na Justiça com o Nantes, da França, sobre a morte do jogador.

A advogada do time galês, Celine Jones, disse à AFP que o valor foi estimado após “uma análise aprofundada” feita por um especialista jurídico. A informação foi publicada pelo "O Globo". O Tribunal Comercial de Nantes deu prazo até 23 de setembro para o clube francês responder o questionamento.

O avião que levava Sala à capital galesa caiu no Canal da Mancha em 21 de janeiro de 2019, dois dias depois de o jogador ter assinado com o então time da Premier League.

Os advogados do Nantes rebatem o pedido do Cardiff e ressaltam que a Fifa e o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) já decidiram que a transferência tinha sido finalizada no momento da morte de Sala. No entanto, o Cardiff alega que foi Nantes, por meio do seu agente Willie McKay, o patrocinador do voo privado que transportou o jogador.