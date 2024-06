Cléber Machado bebe refri ao vivo, troca nomes e rouba a cena na final da Champions

Cléber Machado foi um dos assuntos mais comentados na final da Champions (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Um dos nomes mais comentados nas redes sociais durante a final da Champions foi o de Cléber Machado. Sempre irreverente, o narrador do SBT protagonizou cenas que viralizaram entre internautas, como beber um refrigerante ao vivo e trocar o nome do comentarista Mauro Beting.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes mesmo da bola rolar, Cléber Machado, que estava em Wembley com a equipe do SBT, chamou atenção ao beber uma latinha de refrigerante. O narrador tomou a bebida de uma das patrocinadoras do torneio e brincou com uma frase de Vini Jr: "É claro que eu vou 'meteli o gole'".

Com a bola rolando, Cléber confundiu o nome Mauro Beting, o chamando de Mauro Naves, ex-companheiro de Globo. Ao perceber o erro, o narrador ainda brincou: "Uma hora ia acontecer, né, Mauro Cezar". O comentarista do SBT riu da situação e a cena viralizou nas redes.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Internautas também não deixaram passar batido a frase "Transando bem a jogada", dita pelo narrador. No fim do jogo, Cléber Machado foi bastante elogiado na narração do gol de Vini Jr, que sacramentou a vitória e o título do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, por 2 a 0.

Veja os comentários nas redes sociais: