Caso Robinho: Julgamento no STJ pode ser interrompido e ser retomado em agosto

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça Italiana (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcado para está quarta-feira (20), o julgamento do ex-jogador Robinho no STJ, com a possível homologação de sua pena na Itália, onde foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. Porém, segundo a colunista Leticia Casado, do portal "UOL", é "muito provável", que a sessão seja interrompida em função de pedido de vista de um dos ministros da Corte Especial que vai julgar o caso.

Segundo a colunista, existe a possibilidade de um ministro fazer um pedido de vista para ter mais tempo para analisar o caso, sendo algo incomum no judiciário brasileiro, além de alguns nomes circularem pelos bastidores.

Mesmo assim, com todos os ministros votando, Robinho ainda pode recorrer ao próprio STJ e também ao Supremo, pois, no Brasil, a pessoa só é presa após condenação com trânsito em julgado, ou seja, se ele entrar com uma ação no STJ ou uma ação no Supremo, o ex-jogador consegue mais tempo em liberdade e ainda pode conseguir um Habeas Corpus.

Caso aconteça o pedido de vista, o ministro terá 60 dias prorrogáveis até 90, sem contar as férias de julho, em que se suspendem os prazos processuais, podendo voltar com o julgamento apenas em agosto.

DANIEL ALVES E CHURRASCO NO CT

O caso do ex-jogador Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão na Espanha, influenciou bastante na questão social do caso. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, tem fama de ser muito rígido em casos de agressão sexual, deixando Robinho com uma imagem bem ruim.

Outro fator que pegou mal para o ex-jogador, foi sua aparição no CT do Santos, em meio a um churrasco. O problema é que Robinho foi para a festa na semana em que Daniel Alves foi condenado na Espanha, deixando um sentimento para os ministros do STJ de querer "lavar as mãos" no processo e dar uma resposta para a sociedade.

Robinho aparece em churrasco no CT do Santos (Foto: Reprodução)