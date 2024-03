Ídolo do São Paulo revela rotina de treinos de James Rodríguez e diz: ‘Não é comprometido’

James Rodríguez em treinamento pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 18:25 • São Paulo (SP)

James Rodríguez voltou a ser um dos assuntos mais comentados no São Paulo após não bater pênalti na eliminação diante do Novorizontino. O jogador entrou no segundo tempo da partida no último domingo (18) e não participou das cobranças. Durante o programa "Arena SBT", o ex-jogador Cicinho criticou o atleta e falou sobre a rotina de treino do meia.

- O James Rodríguez praticamente não treinou na última semana. Ele não passa mais de 30 minutos dentro do CT por dia. Ele entra, faz o trabalhinho dele e rala. É um cara que não é comprometido, o elenco não está com ele. Um cara com a bagagem do James não querer bater pênalti demonstra uma falta de respeito com você torcedor - comentou Cicinho.

Desde que chegou ao São Paulo, no ano passado, James Rodríguez ainda não se destacou pelo clube paulista. No início deste ano, o meia chegou a ser afastado e pediu para deixar o Tricolor. No entanto, semanas depois, o jogador se reuniu com o técnico Thiago Carpini e foi reintegrado ao elenco. Ao todo, o atleta soma 18 jogos e dois gols pela equipe.

