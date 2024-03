Segundo o jornal espanhol "El Mundo", o MP pedirá a anulação desta manobra que ajudou a reduzir a pena de Dani Alves. A promotoria defenderá que o valor não pode ser considerado como reparação do dano.



De acordo com a rádio Cadena Ser, com informações da agência de notícias EFE, a defesa de Daniel Alves solicitou em mais de uma ocasião que o valor seja entregue à vítima, que não aceitou. Tanto a promotoria como a defesa da vítima acreditam que a aplicação da atenuante pode ser considerada "discriminatória", já que o jogador supostamente teria vantagens por suas condições financeiras.



➡️ Ministério Público de Barcelona decide recorrer da sentença de Daniel Alves



- Nos preocupa um pouco que se transmita à sociedade que as pessoas com importante capacidade econômica podem ver suas penas reduzidas se pagarem uma quantidade significativa - afirmou Ester García, uma das advogadas da vítima, após o julgamento, em declaração recuperado pelo "El Mundo".



A doação da família de Neymar a Dani Alves



Os 150 mil euros cedidos pela família de Neymar a Daniel Alves foram transferidos pelo pai do atleta do Al-Hilal. Em entrevista ao ex-jogador Emerson Sheik na CNN Brasil, no dia 9 de janeiro, ele confirmou a transferência e adicionou que ofereceu ajuda jurídica.



- A família nos pediu ajuda. O Daniel não tinha dinheiro para se defender, e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento, eu podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação - explicou Neymar da Silva Santos pouco mais de um mês antes da condenação.