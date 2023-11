Daniel Alves foi preso em 20 de janeiro de 2023, após ser acusado de abuso sexual de uma jovem. Conforme os relatos publicados pela imprensa espanhola, a vítima contou em depoimento que no dia 30 de dezembro de 2022 estava na boate Sutton, em Barcelona, quando o grupo do qual fazia parte recebeu um convite para entrar numa área VIP, onde o jogador estava com amigos.