Caso Antony: MP toma decisão sobre investigação de denúncia de violência doméstica

Ex-namorada de Antony denuncia o jogador por violência doméstica (Foto: OLI SCARFF/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Polícia Civil pode reabrir as investigações das denúncias contra o atacante Antony, do Manchester United. De acordo com o "UOL", a determinação veio do Ministério Público de São Paulo. As acusações de violência doméstica foram feitas pela ex-namorada do jogador, Gabriela Cavallin.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A DJ e influenciadora entrou com o boletim de ocorrência contra Antony no ano passado. O Ministério Público entendeu que a investigação não deveria ser encerrada por falta de evidências, como o celular do jogador. O atacante alega que o aparelho estava com autoridades de Manchester.

RELEMBRE O CASO

Gabriela Cavallin fez um Boletim de Ocorrência contra Antony, por violência doméstica, em junho de 2023. O mesmo foi registrado na 5ª Delegacia da Defesa da Mulher, em Tatuapé, São Paulo. A DJ solicitou uma medida protetiva contra o atacante, além de ter requisitado exame de corpo de delito.

➡️ Caso Antony: relembre o passo a passo das acusações da DJ Gabriela Cavallin

Semanas depois, o jogador se pronunciou nas redes sociais e disse estar sendo "falsamente acusado" e completou afirmando que "será comprovada sua inocência". No mês passado, a polícia de São Paulo havia concluído o inquérito sem indiciar o jogador por violência doméstica.