Casagrande indica posição de António Oliveira sobre futuro de Cássio: ‘Está na cara’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 17:50 • São Paulo (SP)

Ex-atacante do Corinthians, Walter Casagrande criticou a declaração do técnico António Oliveira sobre a possível saída de Cássio do clube. O português rasgou elogios ao goleiro, mas afirmou que não iria decidir sobre a permanência ou não do atleta. O comentarista do "UOL" afirmou que o treinador deveria ter tomado uma posição sobre o assunto.

- "Não sou eu que vou decidir". Não, ele pode decidir sim. Se ele chegar e falar: "Cássio é importante, está em uma fase ruim, mas eu pretendo recuperá-lo", aí o Cássio fica. É assim que o treinador deve tomar a posição. Ele ficou em cima do muro. Todo técnico tem poder de decisão, sim. Na minha opinião, ele fez uma despedida do Cássio - começou Casagrande.

- Falou as características humanas do Cássio, a importância para o Corinthians, que vai botar no currículo que treinou o Cássio. Só faltou falar: "Boa sorte, Cássio, vai trabalhar em outro lugar". Não gostei da entrevista, ele tinha que tomar uma posição. Está na cara que o António Oliveira quer que o Cássio se resolva em outro lugar - completou.

Cássio tem proposta do Cruzeiro para se juntar ao clube mineiro ainda nesta temporada. Aos 36 anos, o goleiro é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, tendo conquistado Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Paulistão.