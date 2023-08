O Grêmio de Renato Gaúcho, contudo, foi superado por 1 a 0 pelo Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro. A derrota levou o Tricolor gaúcho para sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos - um a menos em relação ao Flamengo, vice-líder do torneio, e 14 ao Botafogo.