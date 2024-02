Mancha Verde

Neste ano, o tema da escola ligada à torcida do Palmeiras será "Do nosso solo para o mundo". A principal exaltação do desfile será o povo sertanejo e a agricultura nacional. A ideia da escola é trazer a reflexão sobre sustentabilidade e preservação ambiental, destacando o fato do Brasil ser um dos protagonistas na produção e exportação de alimentos e grãos. A ideia é retratar o "amor do homem pelo campo".